Son Mühür- Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin yeni usul ve esasları belirleyen bir yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. 33069 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan "Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile noterlik hizmetlerinin cumartesi ve pazar günleri de verilmesinin yolu açılıyor.

Hafta sonu nöbet sistemi başlıyor

Yönetmeliğin en dikkat çekici maddesi, noterlik nöbetinin resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak olması. Nöbetçi noterler, hizmetlerini 09:00 ile 17:00 saatleri arasında verecek; ancak 12:30-13:30 arası öğle tatili olarak kabul edilecek ve bu saatlerde işlem kabul edilmeyecek. Nöbetçi noter tarafından yapılan işlemler, yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla kaydedilecek.

Nöbetçi noter sayısı nasıl belirlenecek?

Nöbetçi noter sayısı, il merkezlerindeki noterlik sayısına göre zorunlu tutulacak:

En az 4, en fazla 20 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterlik,

Yirmiden fazla noterliğin bulunduğu yerlerde ise toplam sayının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti vermek zorunda olacak.

İlçe merkezlerinde ise nöbet hizmeti verilip verilmeyeceği ve kaç noterliğin görevlendirileceği kararı, mevcut iş durumları dikkate alınarak Noter Odası ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Tatil günlerinde sadece zorunlu işlemler

Yönetmeliğe göre, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, noterler sadece vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecekler. Bu istisnai durumların sebebi evrakta belirtilecek ve işlem, tatilden sonraki ilk yevmiye numarasına kaydedilecek. Ayrıca, vekil tarafından idare edilen noterlikler de bu nöbet sistemine dâhil olacak.

Uygulamaya geçiş süreci

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (6 Kasım 2025) itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığı il ve ilçelerdeki nöbetçi noter sayısını belirleyecek. Ardından, Türkiye Noterler Birliği, bu sayıların bildiriminden itibaren iki hafta içinde hazırlanan ilk nöbet listelerini resmi internet sitesinde yayımlayacak. İlk nöbet hizmeti başlayana kadar, mevcut nöbetçi noterlik uygulamasına devam edilecek.

Adalet Bakanı tarafından yürütülecek olan bu yeni düzenleme, vatandaşların acil noterlik işlemlerini hafta sonları da yapabilme imkânını sunarak önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor.