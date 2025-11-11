Son Mühür - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yürüttüğü “Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2024”, Türkiye’nin 7 bölgesinden 26 ilde, 15 yaş ve üzeri 15 bin 766 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 50,3’ü kadın, yüzde 49,7’si erkekten oluşurken, yaş dağılımında en yüksek oran yüzde 19,2 ile 15-24 ve 35-44 yaş gruplarında görüldü. Araştırmaya göre 65 yaş ve üzeri bireyler, katılımcıların yüzde 13’ünü oluşturdu.
Cep telefonu ilk sırada yer aldı
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların neredeyse tamamı (%99) cep telefonu sahibi. Cep telefonunu yüzde 94,8 ile televizyon, yüzde 53,9 ile bilgisayar veya tablet takip etti. Radyo sahipliği oranı yüzde 14,5 olurken, oyun konsolu (%8,4) ve e-kitap okuyucu (%2,3) en az tercih edilen cihazlar arasında yer aldı.
Televizyon izleme oranı: Yüzde 69,6
Katılımcıların yüzde 82,5’i her gün internete girdiğini, yüzde 69,6’sının televizyon izlediğini, yüzde 69,1’inin ise sosyal medyada aktif olduğunu ifade etti. Netflix, BluTV, Exxen gibi isteğe bağlı yayın platformlarını günlük olarak takip edenlerin oranı yüzde 16,5’te kalırken, her gün radyo ya da dijital müzik dinleyenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak belirlendi. RTÜK verilerine göre, Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak ölçüldü. Ancak 65 yaş ve üzerindeki bireylerde bu süre 5 saat 16 dakikaya kadar yükseliyor. Kadınlar günde ortalama 4 saat 2 dakika, erkekler ise 3 saat 25 dakika televizyon karşısında vakit geçiriyor. Böylece kadınlar, erkeklere kıyasla günde yaklaşık 40 dakika daha fazla televizyon izliyor.
Haberler en çok izlenen oldu
Araştırma sonuçlarına göre televizyon ekranlarında en çok izlenen içerik türü yüzde 89,3 ile haber programları oldu. Bunu yüzde 85,7 oranıyla dizi ve filmler, yüzde 64 ile yarışma programları ve yüzde 45,4 ile belgeseller takip etti. Dizi ve film izlemeyi en çok tercih eden grup yüzde 90,4 ile 55-64 yaş aralığındaki izleyiciler olurken, kadınların yüzde 92,2’si ve erkeklerin yüzde 79’u bu tür içerikleri izliyor.
Sosyal medya oranı
Araştırmaya göre gençler televizyon yerine sosyal medyayı tercih ediyor. 15-24 yaş aralığındaki katılımcılar, sosyal medyada günde ortalama 4 saat 5 dakika geçirirken, genel ortalama 3 saat 12 dakika olarak ölçüldü. Her gün sosyal medyayı aktif olarak kullananların oranı yüzde 69,1’e ulaştı. Ayrıca isteğe bağlı yayın platformlarına abone olan her 10 kişiden 3’ünün en az iki farklı platforma üyeliği bulunuyor.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 91,9’u ülke ve dünya gündemini televizyon aracılığıyla takip ediyor. Televizyonu, yüzde 77,8 oranıyla sosyal medya ve yüzde 73,7 oranıyla internet haber siteleri izliyor.