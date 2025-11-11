Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların neredeyse tamamı (%99) cep telefonu sahibi. Cep telefonunu yüzde 94,8 ile televizyon, yüzde 53,9 ile bilgisayar veya tablet takip etti. Radyo sahipliği oranı yüzde 14,5 olurken, oyun konsolu (%8,4) ve e-kitap okuyucu (%2,3) en az tercih edilen cihazlar arasında yer aldı.

Katılımcıların yüzde 82,5’i her gün internete girdiğini, yüzde 69,6’sının televizyon izlediğini, yüzde 69,1’inin ise sosyal medyada aktif olduğunu ifade etti. Netflix, BluTV, Exxen gibi isteğe bağlı yayın platformlarını günlük olarak takip edenlerin oranı yüzde 16,5’te kalırken, her gün radyo ya da dijital müzik dinleyenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak belirlendi. RTÜK verilerine göre, Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak ölçüldü. Ancak 65 yaş ve üzerindeki bireylerde bu süre 5 saat 16 dakikaya kadar yükseliyor. Kadınlar günde ortalama 4 saat 2 dakika, erkekler ise 3 saat 25 dakika televizyon karşısında vakit geçiriyor. Böylece kadınlar, erkeklere kıyasla günde yaklaşık 40 dakika daha fazla televizyon izliyor.

Haberler en çok izlenen oldu