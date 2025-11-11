Son Mühür- Dün gözaltına alınan AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cumhurbaşkanına tehdit yoluyla fiili saldırı” suçundan ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Paylaşım gündem olmuştu

Bölükbaşı’nın gözaltına alınmasına sosyal medyada yaptığı ve büyük tepki çeken bir paylaşım neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının “10 Kasım 2025 tarihli M. Kemal’in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim.

Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi...” ifadelerini alıntılayan Bölükbaşı, paylaşımında şu sözleri yazmıştı:

“Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.”

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada tartışma yaratmış, ardından Bölükbaşı paylaşımını silmişti.

“Kanımızla canımızla yanında dururuz” savunması

Paylaşımını sildikten sonra yeni bir içerik paylaşan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz.”

Savcılık harekete geçti

Erdoğan’a yönelik sözlerin tehdit içerdiği yönünde değerlendirme yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadesinin ardından Bölükbaşı’nın tutuklanmasını talep etti.