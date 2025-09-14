Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında yayınlanan bir programda gazeteci Merdan Yanardağ'ın kullandığı "Alevilerin haini çoktur" ifadesini sert bir dille kınadı. Şahin, bu ifadenin toplumsal barışı tehdit eden bir nefret söylemi olduğunu vurgulayarak, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında gerekli adımların atılacağını duyurdu.

"Toplumsal barışı bozan hiçbir söz mazur görülemez"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi sebeple söylenmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu belirtti. Şahin, Türkiye'nin farklı inanç ve kimliklere sahip vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşama arzusunun bu tür söylemlerle zedelenemeyeceğini ifade etti.

Hukuki süreç başlatılıyor

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tele1 ekranlarında Sayın Merdan Yanardağ'ın sarf ettiği 'Alevilerin haini çoktur' cümlesi, Alevi vatandaşlarımızı doğrudan hedef alan, ayrımcılığa yol açan, aşağılayıcı ve toplumsal huzuru zedeleyen bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu yakışıksız beyanları en güçlü şekilde kınadığımızı ve 6112 sayılı Kanun çerçevesinde gereken yasal işlemlerin ivedilikle başlatılacağını kamuoyuna duyuruyoruz."

Ayrıca, bu tür yayınların, sadece belirli bir kesimi değil, tüm toplumu incittiği ve kutuplaşmayı derinleştirdiği belirtildi. Olayın, medya kuruluşlarının ifade özgürlüğü sınırlarını ve yayıncılık ilkelerini ne kadar dikkatli uygulaması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdiği vurgulandı.