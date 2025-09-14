Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü, kayıp eşya satışına ilişkin ihale ilanı yayımladı. Listede giyim eşyalarından cep telefonlarına, güneş gözlüklerinden valizlere kadar toplam 1143 eşya yer alıyor.

176 parça muhtelif giyim eşyası: 7 bin 40 TL

124 kulaklık: 12 bin 400 TL

204 güneş gözlüğü: 16 bin 320 TL

143 kol saati: 28 bin 600 TL

110 valiz: 33 bin TL

15 sağlam cep telefonu: 6 bin TL

2 tekerlekli sandalye: 6 bin TL

38 bebek arabası: 11 bin 400 TL

Listede ayrıca tabletler, flash bellekler, cüzdanlar, şarj cihazları, baston ve akıllı saat gibi çok sayıda eşya bulunuyor.

İhaleye katılım şartları

İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnameyi KDV dahil 500 TL karşılığında DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin etmeleri gerekiyor. Başvurular için 15 bin TL tutarında geçici teminat verilmesi zorunlu.

Başvurular için son tarih 24 eylül

İhaleye katılacakların, gerekli evrakları eksiksiz şekilde hazırlayıp 24 Eylül 2025 saat 14.00’e kadar DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile posta yoluyla iletilen müracaatlar kabul edilmeyecek.

Kayıp eşyaların satışı için düzenlenen ihale, 24 Eylül 2025 saat 14.30’da DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

İhale kanunlarına tabi değil

DHMİ, söz konusu kayıp eşya ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığını, daha önce idareye verilen dilekçelerin de geçersiz sayılacağını açıkladı.