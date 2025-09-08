Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis merkezine düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından bir taziye ve uyarı mesajı paylaştı. Şahin, menfur saldırı sonucu şehit olan emniyet mensuplarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Yayıncılara resmi açıklamalara uyma uyarısı

Paylaşımında yayıncı kuruluşlara seslenen Şahin, bu tür acı verici ve kritik dönemlerde resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet edilmesinin önemini vurguladı. Teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna aktarılmamasını ve özellikle çatışma anı görüntülerinin yayına verilmemesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Şehitlere minnet ve şükran vurgusu

Ebubekir Şahin, mesajını "Bu vesile ile vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle tamamladı. Bu ifadelerle, vatan savunması uğruna şehit olan tüm kahramanlara olan minnet ve şükran duygularını dile getirdi.

Ne olmuştu?

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bu sabah saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir 1. sınıf emniyet müdürü ve bir polis memuru olmak üzere iki polis memuru şehit oldu, altı kişi ise yaralandı. Saldırganın yaralı olarak yakalandığı, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybettiği bildirilmişti.