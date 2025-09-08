Son Mühür- İzmir'de babasının on yıl önce aldığı belirtilen pompalı tüfekle Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'nde dehşeti yaşatan 16 yaşındaki bir çocuk, iki polisin şehit olduğu bir saldırıya imza attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Türkiye'nin yüreğini dağlayan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada iktidarın güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

Ulusumuzun başı sağ olsun...



''İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan hain silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır, Polis Memurumuz Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştır.'' hatırlatmasında bulunan Bakan,

''Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize de acil şifalar diliyorum.



Bu saldırı, iktidarın yıllardır dile getirdiğimiz güvenlik zafiyetlerini görmezden gelmesinin acı bir sonucudur. Terörle ve organize suçla mücadelede etkin istihbarat ve caydırıcı önlemler alınmadığı sürece benzer acılar yaşanmaya devam edecektir.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı; sorumlular yalnızca saldırgan değil, bu güvenlik zafiyetine göz yuman siyasi iradedir.

Ulusumuzun başı sağ olsun.'' mesajı verdi.