Suudi Arabistan Pro Lig’in 3. haftasında sahasında Al-Riyadh’ı 5-1 mağlup eden Al-Nassr’da yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın en dikkat çeken ismi oldu. Portekizli yıldız, rakip taraftarların maç boyunca yaptığı Messi tezahüratlarına verdiği flaş cevapla da gündem yarattı.

Ronaldo’dan taraftarlara dikkat çeken hareket!

Maçın 76. dakikasında takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, golden sonra tribünlere yöneldi. Al-Riyadh taraftarlarının 90 dakika boyunca Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara Ronaldo, “Sizi duyamıyorum” anlamına gelen eliyle işaretler yaparak karşılık verdi. Bu hareket, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Dünyada geniş yankı uyandırdı

Ronaldo’nun taraftarlara verdiği cevap yalnızca Suudi Arabistan’da değil, tüm dünyada spor gündemine oturdu. Portekizli yıldızın jesti, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi ve futbol yorumcuları tarafından da tartışıldı.

Cristiano Ronaldo, Al-Riyadh karşısında attığı gollerle kariyerindeki toplam gol sayısını 945’e yükseltti. Futbol tarihine damga vuran yıldız oyuncu, daha önce sık sık dile getirdiği 1000 gol hedefi için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.