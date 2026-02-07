Son Mühür- Michael Carrick yönetiminde, tüm müsabakalarda üst üste üç galibiyet alarak yukarı bir ivme gösteren Manchester United, bugün seyircisi önünde Tottenham’ı ağırlayacak.

Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadelenin öne çıkan detayları…

Old Trafford öncesi rakamlar konuşuyor

Manchester United ile Tottenham arasındaki rekabette ibre son dönemde Kırmızı Şeytanlar adına pek olumlu gitmiyor.

United, Tottenham’a karşı ligde oynadığı son altı karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamazken bu süreçte üç beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu seri, kulüp tarihindeki en uzun Tottenham galibiyet hasreti olarak kayıtlara geçti.

Tottenham ise Old Trafford deplasmanında moral buluyor. Londra ekibi, Manchester United’a konuk olduğu son Premier Lig maçında sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Tottenham’ın bu deplasmanda üst üste iki lig galibiyeti alabildiği tek dönem ise Ocak 2014’e uzanıyor.

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde çıktığı Premier Lig karşılaşmalarında ise kusursuz bir grafik çizdi.

Carrick’in takımın başında olduğu üç lig maçının tamamını kazanan United, buna karşın Şubat 2024’ten bu yana ligde arka arkaya dört galibiyet elde edemedi.

Bruno Fernandes parlıyor, United seriyi kıramıyor

Savunma performansları açısından bakıldığında Tottenham’ın ilk yarılardaki zaafları dikkat çekiyor. Bu sezon Premier Lig maçlarının ilk 45 dakikalarında Tottenham’dan daha fazla gol yiyen yalnızca iki ekip bulunuyor: Burnley ve Wolves.

Bireysel performanslarda ise Bruno Fernandes öne çıkıyor. Portekizli yıldız, Premier Lig’de bu sezon yaptığı 12 asistle ligin en fazla asist üreten oyuncusu konumunda.

Fernandes, bu rakamla Manchester United kariyerindeki en yüksek asist sayısını da tekrar etmiş oldu. Kulüp tarihinde bir sezonda daha fazla asist yapan son isim ise 2011/12 sezonunda 13 asist üreten Antonio Valencia olmuştu.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Manchester Unıted-Tottenham maçı ne zaman?

Manchester United - Tottenham maçı 7 Şubat Cumartesi günü(bugün) saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak