Son Mühür - Fenerbahçe, altyapı yapılanmasında önemli bir adım atarak Antalyaspor’dan beş genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu hamleyle altyapı çalışmalarını daha da güçlendirdi.

5 yeni isim

Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen Ali Demirbilek, Üveys Yasir Sayık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorulmaz ve Cengiz Saidoğlu ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncuların tamamı, kulübün altyapı ve gelişim programı kapsamında sarı-lacivertli yapıya dahil edildi.

Resmi açıklama geldi

Antalyaspor, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada futbolcuların gelişim süreçlerine dikkat çekti. Açıklamada, Ali Demirbilek’in akademiden A Takım seviyesine kadar yükseldiği, diğer dört oyuncunun ise altyapıda gelişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, transferler konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Kulüp, yapılan anlaşmalar kapsamında oyuncuların ileride gerçekleşebilecek olası transferlerinden doğacak hakların Antalyaspor’da saklı tutulacağını duyurdu. Bu adımın, altyapıya verilen önemin ve sürdürülebilir futbol anlayışının bir yansıması olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca genç futbolcuların kulüp çatısı altında gösterdikleri emek ve disiplin için teşekkür edilirken, kariyerlerinin yeni döneminde başarı dilekleri iletildi. Altyapı antrenörleri, teknik ekip ve sporcu ailelerine de katkılarından dolayı teşekkür edildi.