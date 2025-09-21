Sarı-lacivertli camianın son durumunu değerlendiren Kocaman, başarı ve başarısızlıkta yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"Seviyeli Bir Süreç Oldu"

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanmak için alana gelen Aykut Kocaman, seçim süreci hakkında konuştu. Son güne kadar iki adayın da seviyeyi düşürmediğini belirten Kocaman, "Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim" dedi. Teknik direktörlük kariyerine devam ettiğini de belirten Kocaman, çalışma şartlarını oluşturabileceği bir yer olursa göreve dönme amacında olduğunu, şimdilik "buralarda yüzdüğünü" ifade etti.

Futbol Takımı İçin Kritik Analiz

Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili saha içi ve saha dışı ayrımı yapan Kocaman, saha dışındaki sürecin 3 Temmuz'da yaşananlarla başladığını vurguladı. Saha içinde ise son 3 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrolarının kurulduğunu söyleyen Kocaman, "Başarı olduğunda aslan payı başkan ve yönetimlerin oluyor. Başarısızlıkta da yönetimlerin ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekiyor" dedi. Son 7 sezonda kadro ve antrenör seçimlerinde hatalar yapıldığını da ekleyen Kocaman, saha içindeki problemlerin başında doğru rollerin belirlenmesindeki eksikliklerin olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe İhtiyaç Duyarsa Buradayım"

Herhangi bir gruba ya da oluşuma ait olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan bütün koşullarla geleceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım."