Barcelona, Avrupa futbolunda büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldığını resmen duyurdu. Katalan kulübünün kararıyla birlikte projede yalnızca Real Madrid kaldı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Barcelona, kararını kulübün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nden ayrılma kararının projede yer alan diğer kulüplere ve organizasyonu oluşturan şirkete resmen bildirildiği ifade edildi. Kulüp yönetimi, mevcut futbol ekosistemi ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda bu adımın atıldığını vurguladı.

Avrupa Süper Ligi’nde yaprak dökümü sürüyor

Avrupa Süper Ligi, Nisan 2021’de Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Ancak projenin duyurulmasının hemen ardından futbol kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. İlk geri adımlardan biri Atletico Madrid’den gelmiş, LaLiga temsilcisi kısa sürede projeden çekildiğini açıklamıştı.

İngiliz ve İtalyan kulüpleri de ayrıldı

Tepkilerin büyümesiyle birlikte Premier League ekipleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham projeden ayrıldıklarını duyurdu.

İtalya’dan ise Milan ve Inter Avrupa Süper Ligi’nde yer almayacaklarını açıklayan kulüpler arasında yer aldı.

Juventus da 2023’te veda etmişti

Barcelona ve Real Madrid ile birlikte projede uzun süre kalan Juventus, 2023 yılında Avrupa Süper Ligi’nden resmen çekildiğini duyurmuştu. Barcelona’nın son kararıyla birlikte organizasyonda yalnızca Real Madrid kaldı.

Tepkilerin odağındaki proje

UEFA organizasyonlarına alternatif olarak kurgulanan ve kulüplere daha fazla gelir sağlamayı hedefleyen Avrupa Süper Ligi, başta taraftarlar olmak üzere federasyonlar ve futbol otoriteleri tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Gelişmeler, projenin Avrupa futbolundaki karşılığının giderek zayıfladığını bir kez daha gözler önüne serdi.