İzmir'in batısında yer alan ve İyonlardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Çeşme, zengin bir kültürel mirasa sahip. Turistlerin akın ettiği ilçe özellikle haziran ve eylül ayları arasında en yoğun dönemini yaşıyor. Tatilcilerin plan yaparken en çok zorlandığı konunun başında ise konaklama geliyor. Binlerce seçenek arasından doğru oteli bulmaya çalışan turistler en çok kalınacak yerleri araştırıyor.

ÇEŞME'DE NEREDE KALINIR?

Çeşme'de konaklama maliyetleri, seçilen tesisin konum ve imkanlarına göre değişiklik gösteriyor. Görece daha düşük bütçeyle tatil yapmak isteyenler için gecelik 2 bin 500 TL civarında hizmet veren oteller öne çıkıyor. Çeşme'de bu kategoride hizmet sunan oteller arasında Alaçatı'daki Alya Rüzgarı Otel, Dalyan Residence & Suites ve Viya Plus Çeşme yer alıyor.

Konfor ve fiyat dengesini arayanlar için orta segmentte gecelik 2.500 TL ile 6.000 TL arasında değişen alternatifler bulunuyor. No9 Hotel, Alaçatı Limonaia ve LaVie Otel Çeşme bu grupta yer alan işletmeler arasında.

Lüks ve prestij arayanlar içinse fiyatlar 6.000 TL'nin üzerine çıkıyor Özellikle Venzi Ayayorgi, Boyalık Beach Hotel ve The Grey Alaçatı gibi resort oteller, sundukları üst düzey hizmetle dikkat çekiyor.

ÇEŞME OTELLERİ HER İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Tatil planı yapan kitlelerin ihtiyaçlarına göre Çeşme'deki oteller de çeşitleniyor. Çocuklu aileler için geniş aktivite alanları ve güvenli plajlarıyla Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort, Radisson Blu ve Biblos Resort Alaçatı gibi 'aile dostu' oteller ön plana çıkıyor. Tatilini otel sınırları içinde, her şey dahil konforuyla geçirmek isteyenler ise Pırıl Hotel Thermal ve Dolce By Wyndham gibi tesisleri tercih ediyor. Öte yandan, dört ayaklı dostlarını evde bırakmak istemeyenler için Alaçatı Aura Plus, Voger Alaçatı Prive ve Gaia By The Sea gibi 'evcil hayvan dostu' işletmeler kapılarını açıyor. Daha sakin, ev konforunda ve doğayla iç içe bir tatil arzulayanlar ise Narçiçeği Alaçatı ve Alalucca Butik Otel gibi küçük ama samimi işletmelere yöneliyor.

İZMİR'DEN ÇEŞME'YE NASIL GİDİLİR?

Çeşme'de tatil yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan bir diğeri ise ulaşım konusu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan HAVAŞ servisleri, araç kiralama ve transfer hizmetlerinden herhangi biriyle ilçeye 1,5 saatte gidilebiliyor.

ÇEŞME'DE GEZİLECEK YERLER

Çeşme'de tatil yapmak isteyenler, konaklama süresi boyunca Çeşme Kalesi, Çeşme Marina, Delikli Koy ve Şifne Kaplıcaları gibi yerleri ziyaret edebilir.

Not: Bu haberde yer alan işletmelerle herhangi bir reklam anlaşması yoktur. Verilen bilgiler sadece turistik amaçlıdır.