Dünya futbolunun en güçlü ve etkili santrforlarından biri olarak kabul edilen Romelu Lukaku, kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi. Belçika Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olan yıldız futbolcu, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Peki Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Romelu Lukaku kimdir?

Romelu Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993 tarihinde Belçika'nın Antwerp şehrinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşında olan Belçikalı santrfor, Serie A ekibi Napoli'de forma giyiyor. Forvet mevkisinde görev yapan Lukaku, fizik gücü, hızı ve golcülüğüyle dünya futbolunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip olan Lukaku, uluslararası arenada Avrupalı erkek futbolcular arasında en çok gol atan ikinci isim konumunda bulunuyor.

Altyapı ve Anderlecht yılları

Futbola beş yaşında Rupel Boom altyapısında başlayan Lukaku, daha sonra Lierse ve Anderlecht akademilerinde yetişti. Anderlecht formasıyla henüz 16 yaşındayken profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, 2009-2011 yılları arasında Belçika Pro League şampiyonluğu yaşadı ve ligin gol kralı oldu.

Chelsea ve Premier Lig serüveni

2011 yılında Chelsea'ye transfer olan Lukaku, İngiliz devinde yeterli süre alamaması nedeniyle sırasıyla West Bromwich Albion ve Everton takımlarına kiralandı. West Brom ve Everton'da gösterdiği performansla Premier Lig'in en etkili forvetlerinden biri haline gelen Belçikalı golcü, 2014'te Everton'a kulüp rekoru bedelle kalıcı olarak transfer oldu.

Everton'da dört sezon geçiren Lukaku, 166 maçta 87 gol atarak taraftarların gönlünde taht kurdu.

Manchester United dönemi

2017'de Manchester United'a transfer olan Lukaku, ilk sezonunda çift haneli gol sayısına ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de önemli katkılar sağlayan Belçikalı yıldız, ikinci sezonunda yaşanan form düşüşü ve teknik tercihler sonrası takımdan ayrıldı.

Inter Milan ve Serie A şampiyonluğu

2019'da Inter Milan'a transfer olan Lukaku, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğu kazanan ve Serie A En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü alan Belçikalı santrfor, Lautaro Martinez ile kurduğu hücum ikilisiyle futbol tarihine geçti.

Chelsea'ye dönüş, Roma ve Napoli

2021'de Chelsea'ye rekor bedelle geri dönen Lukaku, beklentileri karşılayamadı. Ardından Inter Milan ve Roma kulüplerine kiralanan golcü, 2024 yazında Napoli'ye bonservisiyle transfer oldu.

Ancak 2025-26 sezonu Lukaku için zorlu geçiyor. Sezon öncesi hazırlık maçında ciddi bir kas sakatlığı yaşayan Belçikalı yıldız, sezonun büyük bölümünü sakat geçirdi.

Milli takım kariyeri

Lukaku, Belçika A Milli Takımı ile üç Dünya Kupası (2014, 2018, 2022) ve üç Avrupa Şampiyonası (2016, 2020, 2024) turnuvasında forma giydi. Belçika Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olan Lukaku, 89 golle Avrupalı erkek futbolcular arasında en çok gol atan ikinci isim unvanını taşıyor.

Oyun tarzı ve özellikleri

Romelu Lukaku, güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan bir santrfor. Ceza sahası içindeki etkinliği, hava toplarındaki üstünlüğü ve topsuz koşularla alan açma becerisi, onu modern futbolun en komple forvetlerinden biri yapıyor.

Beşiktaş transfer gündemi

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın muhtemel ayrılığına karşı alternatif isimler arasında Romelu Lukaku'yu değerlendiriyor. Ancak İtalyan basınından gelen haberlere göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz geri dönüş yaptı.

Lukaku'nun sezon sonuna kadar Napoli'de kalmak istediği ve Antonio Conte ile çalışmaya devam etmek istediği belirtiliyor.

Kariyer istatistikleri

Takım Yıllar Maç Gol Anderlecht 2009-2011 73 33 Chelsea 2011-2014 15 0 West Brom (kiralık) 2012-2013 38 17 Everton 2013-2017 166 87 Manchester United 2017-2019 96 42 Inter Milan 2019-2021, 2022-2023 95 64 Chelsea 2021-2022 44 15 Roma (kiralık) 2023-2024 47 21 Napoli 2024- - - Belçika Milli Takımı 2010- 119 89

Kazandığı kupalar

Belçika Pro League şampiyonluğu (2009-10)

Serie A şampiyonluğu (2020-21, 2024-25)

Serie A MVP ödülü (2020-21)

Belçika Altın Ayakkabı (2019-20)

Romelu Lukaku, sakatlığının ardından Napoli kadrosuna döndü ve Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giymeye başladı.