Türk tenis tarihinin en parlak sayfalarından birini yazan milli sporcumuz Zeynep Sönmez, sezonun ilk büyük heyecanı olan Avustralya Açık’a duygusal bir şekilde veda etti. Turnuvanın üçüncü turunda Kazak rakibi Yulia Putintseva ile karşı karşıya gelen Sönmez, kortta büyük bir direnç göstermesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla organizasyona veda eden milli raket, elde ettiği başarıyla Türk spor kamuoyunun takdirini toplamayı başardı.

KIA Arena’da tarihi buluşma: İlklerin kadını Zeynep

Melbourne’ün ikonik kortlarından KIA Arena, Türk tenisi adına tarihi bir ana şahitlik etti. Klasmanın 112. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya 94 numarası Yulia Putintseva karşısında Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ünvanıyla korta çıktı. Ancak müsabakanın başlangıç bölümünde heyecanına yenik düşen milli sporcu, üst üste gelen basit hatalarla oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. İlk setin henüz ikinci oyununda servisini kırdıran Zeynep, 3-0 geriye düştüğü bu bölümde toparlanmaya çalışsa da Putintseva’nın istikrarlı oyunu karşısında ilk seti 6-3 kaybederek maçta geriye düştü.

Geri dönüşün sinyalleri: İkinci sette müthiş direniş

Karşılaşmanın ikinci seti, Zeynep Sönmez’in pes etmeyen karakterini tüm dünyaya kanıtladığı bir bölüme sahne oldu. Sete yine servis kırdırarak başlayan ve 2-0 geriye düşen milli raket, altıncı oyunda yaptığı hamleyle skoru 3-3’e getirmeyi başardı. Karşılıklı alınan oyunlarla büyük bir çekişmeye sahne olan sette, 11. oyunda servis avantajını kaybeden Zeynep, maçı bitirme noktasına gelen rakibine 12. oyunda muazzam bir karşılık vererek seti tie-break’e taşıdı. Karar anlarında daha az hata yapan Zeynep Sönmez, 7-6’lık skorla seti hanesine yazdırarak maçı final setine götürdü.

Final setinde yorgunluk belirtileri

Mücadelenin galibini belirleyecek olan son sette, tecrübesini konuşturan taraf Kazak tenisçi Putintseva oldu. Tıpkı önceki setlerde olduğu gibi başlangıç avantajını elinde tutan rakibi karşısında 3-0 geriye düşen Zeynep Sönmez, yorgunluğun da etkisiyle oyun kurmakta zorlandı. Saha içindeki agresif oyununu sürdüren Putintseva, final setini 6-3 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maçı 2-1 kaybeden Zeynep Sönmez turnuvadan elense de, Avustralya’da sergilediği performansla Türk tenisinin geleceği adına umut veren bir tablo çizdi.

