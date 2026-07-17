Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Nisan ayı başından itibare naçıklamaları gümrğk tarifeleri savaşı başlatmıştı.

Her açıklamada hangi ülkelerin hedef alınacağı üzerine bahis sitelerinin açtığı oyunlara dünyanın dört bir yanından tahminde bulunanların arasında, Beyaz Saray'dan bir ismin de olabileceği ortaya çıktı.

ABD medyasına göre Trump’ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, başkanın konuşmalarına bahis oynadı.

Perez’in, Financial Times’a göre, Kalshi tahmin piyasasında içeriden bilgi kullanarak para kazanmakla şüpheli olduğu düşünülüyor.

100 bin dolarlık haksız kazanç...



Soruşturmaya göre, Perez, Trump’ın gelecekteki konuşmalarında hangi kelimelerin, konuların ve ülkelerin bahsedileceğine dair bahisler oynadı. Konuşma taslaklarına ve başkanın son düzenlemelerine, konuşmalar sunulmadan önce erişimi vardı.

Piyasadaki analistler şüpheli bir aktivite fark etti. ABC News’e göre, Perez, on Trump konuşmasından fazlasına dair bahislerden yaklaşık 100.000 dolar kazanmış olabilir.

Trump'tan utanç verici çıkışı...

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Dava şu anda ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından inceleniyor.

Perez, karşılıksız izne çıkarıldı. Trump durumu “utanç verici” olarak nitelendirdi ve çalışanın geçici olarak uzaklaştırılmasını emretti.

2016'dan beri Trump'ın teleprompter operatörü ve teknik asistanı olarak çalıştığı öğrenilen Gabriel perez'in Beyaz Saray'da yaklaşık 175.000 dolar yıllık maaşla çalıştığı belirtiliyor.

Perez'in Başkan Trump'ın konuşma taslaklarına ve son dakika düzenlemelerine erişimi olan çok az kişiden biri olduğuna dikkat çekiliyor.