Ortadoğu’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yetkililer, saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın meydana gelmediğini bildirdi. Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'ya bilgi veren askeri kaynaklar, füzelerin engellenmesine yönelik operasyonun angajman kuralları kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, hava savunma unsurlarının tehdide karşı müdahalede bulunduğu ve saldırıların herhangi bir kayba yol açmadığı belirtildi. Ürün ve İran arasındaki gerilim Körfez ülkelerinde huzursuzluk yarattı.

“Ürün’den resmi açıklama geldi”

Yetkililer, engellenen füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri doğrultusunda uzman ekipler tarafından müdahale edildiğini aktardı. Ayrıca Ürdün ordusunun olası tehditlere karşı hazırlık seviyesini koruduğu ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada vatandaşlardan güvenlik konularındaki gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri istendi. Doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması yönünde de uyarıda bulunuldu.

“İran hedef aldı”

İran, ABD'nin son saldırılarına karşılık olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları insansız hava araçları ve füzelerle hedef almıştı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Ürdün'e yönelik saldırıların Al Azraq Üssü'nü hedef aldığını duyurmuştu. Son gelişmelerle birlikte Orta Doğu'da güvenlik endişeleri yeniden gündeme gelirken, bölge ülkelerinin olası yeni saldırılara karşı savunma tedbirlerini artırdığı belirtiliyor. Ürdün yönetimi ise hava sahasına yönelik tehditlere karşı güvenlik güçlerinin görev başında olduğunu vurguladı.