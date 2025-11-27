Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Roland Sallai hakkında disiplin kararını verdi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2 galip geldiği maçta Sallai, rakibine müdahalesi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

PFDK’dan 2 maçlık men

Maç sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Macar oyuncu, kurul tarafından 2 maç men cezası aldı.

TFF’nin resmi açıklamasında, kararın “sportmenliğe aykırı hareket” kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıracak

Verilen disiplin cezası nedeniyle Roland Sallai, Galatasaray’ın önümüzdeki iki kritik karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Buna göre tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisi ile Samsunspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray kadro planlamasını değiştirmek zorunda

Sallai’nin yokluğu, özellikle derbi hazırlıklarında teknik heyetin kadro planlamasında değişiklik yapmasını gerektirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, cezalı oyuncunun yerine nasıl bir rotasyona gideceği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.