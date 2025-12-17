Eylül 2025'te takımın başına geçen İtalyan asıllı Alman teknik adamın, Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin mali detayları ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, tecrübeli çalıştırıcının yıllık kazancı, Süper Lig standartlarının ve kariyer geçmişinin getirdiği beklentilerin aksine oldukça dikkat çekici bir seviyede kaldı.

Teknik direktörlük koltuğundaki değişimin ardından mali disipline önem veren Fenerbahçe yönetimi, Tedesco ile yaptığı anlaşmada farklı bir ödeme planı belirledi. Ortaya çıkan rakamlar, sosyal medyada ve taraftar grupları arasında geniş yankı uyandırdı. Bazı futbolseverler rakamı, teknik adamın kariyeri ve üstlendiği sorumluluklar düşünüldüğünde "şaşırtıcı derecede düşük" bulurken, bazıları ise yönetimin mali politikasını destekledi.

Maaş Detayları ve Ödeme Planı

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 400 bin Euro seviyesinde bir ücret kazanıyor. Sözleşme detaylarına göre bu ödeme, sezonluk bir bütün olarak değil, 10 aylık bir periyoda yayılarak yapılıyor. Buna göre teknik direktör, görevde kaldığı süre boyunca aylık 40 bin Euro maaş alıyor.

Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmadan önce yaklaşık 1.5 - 1.7 milyon Euro bandında bir yıllık kazanca sahip olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'deki bu yeni mali yapılanma, kulübün teknik kadro harcamalarında ciddi bir tasarrufa gittiğini gösterdi.

Domenico Tedesco Kimdir?

12 Eylül 1985 tarihinde İtalya'nın Rossano kentinde dünyaya gelen Domenico Tedesco, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Hem Alman hem de İtalyan vatandaşlığına sahip olan Tedesco, akademik kariyerinde Endüstri Mühendisliği lisansı ve İnovasyon Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Futbol antrenörlüğü kariyerine ASV Aichwald altyapısında başlayan teknik adam, daha sonra Stuttgart ve Hoffenheim altyapılarında görev aldı.

Profesyonel teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük çıkışını Erzgebirge Aue'yi ligde tutarak yapan Tedesco, 2017 yılında Schalke 04'ün başına geçti ve takımı Bundesliga'da ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Daha sonra Spartak Moskova ve RB Leipzig takımlarını çalıştıran genç teknik adam, Leipzig ile Almanya Kupası zaferi yaşadı. Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Tedesco, Eylül 2025'te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.