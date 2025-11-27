Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolculardan Jin-ho Jo antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ligin en organize takımlarından birine karşı oynayacağız”

Trabzonspor’un oyun yapısını değerlendiren Çağdaş Atan, rakibe büyük saygı duyduklarını belirtti:

“Bana göre ligin en organize takımına karşı oynayacağız. Sayın Fatih Tekke’nin takımına karşı oynayacağız. Bir yıldır oyununu mükemmelleştiren, genç ve dinamik oyuncularla yapısını güçlendiren bir Trabzonspor var. Çok iyi bir topa sahip olma takımı.”

“Analizleri yaptık, son iki gün tamamen taktiğe odaklanacağız”

Geçen hafta kazanamadıkları maçtan ders çıkardıklarını söyleyen Atan, hazırlık sürecinin detaylarını şöyle paylaştı:

“Antalyaspor maçını değerlendirdik, bugün de Trabzonspor analizini tamamladık. Son iki günde sahada taktiksal anlamda hatalarımızı ve onların güçlü yönlerini çalışacağız. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum.”

“Daha güçlü, daha iyi bir oyun oynamak istiyoruz”

Takımı için hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Atan, Trabzonspor karşılaşmasının önemine dikkat çekti:

“Maçı çok önemsiyoruz. Öncelikle iyi bir oyun, güçlü bir oyun oynamak istiyoruz. Geçen haftaya göre daha iyi olmak istiyoruz. Konyaspor uzun süre sonra ilk kez rakip sahada en çok top kazanan takım oldu. Ayrıca rakibine en düşük gol şansı verdiğimiz haftayı yaşadık. Bu olumlu yönleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Atan, kadro darlığının artık mazeret olmayacağını da belirterek, güçlü reaksiyon vermeye hazır olduklarını söyledi.

“Trabzon’da iyi bir istatistiğimiz var”

Çağdaş Atan, teknik ekip olarak Trabzon deplasmanındaki lig performanslarına da değindi:

“Trabzon’da oynadığımız dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Umarım tüm bu veriler birleşir ve cumartesi günü Konyaspor için güzel bir gün olur.”

Jin-ho Jo: “Bu şehir ve bu takım için herkes elinden geleni yapıyor”

Antrenman öncesinde konuşan genç orta saha oyuncusu Jin-ho Jo, takımın savaşçı kimliğine vurgu yaptı:

“Kazanma arzumuzu ve isteğimizi göstereceğimiz bir oyun bekliyorum. Agresif, baskılı ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor sahada olacak. Taraftarlara bana verdikleri güven için teşekkür ediyorum. Onlardan ricam yalnızca bana değil tüm takıma destek olmaları. Bu şehir ve bu takım için herkes elinden geleni yapıyor.”

