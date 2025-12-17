Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe eski yöneticisi Selahattin Baki’nin Arjantinli yıldız futbolcuya ilişkin sözlerinin ardından kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirdi. Pino, Icardi’nin Türkiye’ye transfer sürecinde iki kulübün de devrede olduğunu ancak sürecin Galatasaray lehine şekillendiğini söyledi.

“İlk temas Galatasaray cephesinden geldi”

TRT Spor’a konuşan Elio Pino, Icardi ile ilk iletişimi kuran tarafın Galatasaray olduğunu vurguladı. Bu sürecin Erden Timur ve George Gardi tarafından başlatıldığını belirten Pino, transferin ilk aşamasında oyuncunun Paris Saint-Germain’deki konumunu korumayı hedeflediğini ifade etti.

Pino, Galatasaray’ın sunduğu sportif planın Icardi açısından belirleyici olduğunu dile getirerek, sarı-kırmızılı kulübün proje bazlı yaklaşımının oyuncunun kararında etkili olduğunu söyledi.

Fenerbahçe de masadaydı

Elio Pino, kamuoyunda sıkça dile getirilen iddiaların aksine Fenerbahçe’nin de transfer sürecinde aktif rol aldığını doğruladı. Arjantinli golcüyle ilgili olarak sarı-lacivertli kulübün kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Pino, bu kapsamda kulüp başkanı ve başkan yardımcısıyla doğrudan görüşmeler yaptığını belirtti.

Ancak yapılan görüşmelerin ardından nihai kararın Galatasaray’dan yana verildiğini ifade eden Pino, tercih sürecinin tamamen sportif kriterler doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

“Karar sportif projeye göre verildi”

Icardi’nin Galatasaray’ı tercih etmesinde maddi unsurların değil, futbol vizyonunun etkili olduğunu vurgulayan Pino, sarı-kırmızılı kulübün sunduğu planın oyuncunun kariyer hedefleriyle örtüştüğünü kaydetti.

Pino, “Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray’ın projesini tercih etti” diyerek transfer sürecine dair tartışmalara son noktayı koydu.