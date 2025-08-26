Son Mühür- Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Akkaya, geçmişte aynı projede rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını öne sürmüştü.

İddiasını güçlendirmek için Ayaydın’ın kendisine gönderdiğini belirttiği mesajların ekran görüntülerini de paylaşmıştı.

Tayanç Ayaydın’ın dizisine gözler çevrildi

Taciz iddialarının ardından Ayaydın’ın rol aldığı yeni dizi “Ben Leman” mercek altına alındı. Dizide başrolü paylaşan Burçin Terzioğlu’nun tavrı sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri oldu. Kamuoyu, ünlü oyuncunun bu gelişmelere nasıl bir tepki vereceğini tartıştı.

Burçin Terzioğlu: “Her kadının yanındayım”

Beklenen açıklama, Terzioğlu’nun Instagram hesabından geldi. Başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.”