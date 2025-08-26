Son Mühür- Defne Samyeli’nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, geçtiğimiz yıl Emircan Şahin ile olaylı şekilde ayrılmıştı.

Aynı zamanda Talu, bir dönem sosyal medyada yaptığı “Sevgilim olmak istiyorsanız CV’nizi gönderin” sözleriyle çok konuşulmuştu.

Son dönemde açtığı TikTok hesabında paylaştığı eğlenceli videolarla da dikkatleri üzerine çeken genç fenomen, bu kez yeni aşkıyla gündeme geldi.

“Onu bana hazırladı”

Bir takipçisinin, “Erkek arkadaşının senden önce 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?” sorusuna yanıt veren Talu, “Çocuk, 30 yaşında… İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı” diyerek, kıskançlık yerine deneyime önem verdiğini dile getirmişti.

Yanak yanağa poz verdiler

Sevgilisinin kimliğini sır gibi saklayan Derin Talu'nun sevgilisinin broker Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.

Sevgilisi ile birlikte yanak yanağa çekildiği mutlu kareleri peş peşe paylaştı.