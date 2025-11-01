Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ölü bulundu. Özer’in tek kişilik odasındaki banyoda asılı halde bulunduğu öğrenildi. Cezaevi görevlilerinin yaptığı inceleme sonucu Özer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yurt dışında yakalanmıştı

Özer, kurucusu olduğu Thodex aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Arnavutluk’ta yakalanmıştı. 30 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye’ye getirilen Özer, hakkındaki suçlamalarla adliyeye sevk edilmişti.

Hakkında yüklü hapis cezası talep ediliyordu

Faruk Fatih Özer hakkında “Örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyesi olma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığını aklama” suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyordu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Özer’in intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Cezaevi yetkilileri, ölüm nedeninin netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.