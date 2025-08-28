Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, İnci Vakfı iş birliğiyle Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi’nde “Kod’inci Robotik Kodlama Atölyeleri”ni hayata geçirdi. Temel robotik, algoritma mantığı, sensör kullanımı ve mekanik tasarım konularını içeren eğitimler, çocukların hayal gücünü, ekip çalışmasını ve teknik becerilerini geliştiriyor.

Yarışmalara katılacak takım kurulacak

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışını çağın gereklilikleriyle birleştirdiklerini belirterek, “Eğitimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Başarılı öğrencilerimizden bir takım oluşturup İzmir, Türkiye ve dünya çapındaki robotik yarışmalara katılacağız. Bu gençler, Buca’yı ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek” dedi.

Fırsat eşitliği vurgusu

Başkan Duman, çocukların küçük yaşta teknolojiyle tanışmasının önemine dikkat çekerek, “Onlara geleceğin mesleklerine hazırlanma şansı sunuyoruz. Burada edindikleri bilgi ve deneyimlerle hem bireysel hem de ekip halinde üretmeyi öğreniyor, hayal güçlerini geliştiriyorlar. Belediye olarak onlara yol açmaya ve fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.