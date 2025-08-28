Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak amacıyla Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nda önemli bir düzenlemeye imza attı. Kentin en işlek noktalarından olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin Talatpaşa Bulvarı ile kesişiminde bulunan yaya platformu, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde tamamen yenilendi.

Yaya platformu modern bir görünüme kavuştu

Avrupa'daki benzerleri örnek alınarak tasarlanan 34 metre uzunluğundaki yaya platformu, yaya önceliği düşünülerek yeniden düzenlendi. Platform, İzmir'in simgesel motiflerini içeren figüratif desenlerle süslenerek estetik bir dokunuş kazandı. Özellikle engelli ve yaşlı bireylerin rahatça kullanabilmesi için yol ve kaldırım aynı seviyeye getirildi. Bu düzenlemeyle bölge, hem güvenli bir geçiş alanı hem de görsel olarak kente değer katan mini bir meydana dönüştü. Fuarın yoğun ziyaretçi trafiği öncesinde platformun boyama ve çizgi çalışmaları tamamlanarak yayaların kullanımına hazır hale getirildi.

Kültürpark ve çevresi fuar için hazır

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı öncesinde sadece platform değil, Kültürpark çevresindeki trafik akışı da Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla yol ve yaya geçidi çizgileri yenilendi, böylece kent merkezi fuara eksiksiz bir şekilde hazırlandı.

"Platform daha canlı bir hale getirildi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi personeli Şef Hakan Vatansever, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. "Bu platform, İzmir'in tarihi dokusunu yansıtan desenlerle kaplı," diyen Vatansever, yaya güvenliği için hayati bir nokta olduğunu vurguladı. Yoğun araç trafiği nedeniyle kirlenen desenlerin özel bir işlemle yenilendiğini ve bu işlemde 400 kilogram boya kullanıldığını belirtti. Vatansever, bu sayede platformun daha canlı ve belirgin bir görünüme kavuştuğunu ekledi. Avrupa'daki örneklerinden esinlenerek yapılan düzenlemenin, fuar öncesindeki yoğun yaya akışına hizmet edeceğini kaydetti ve Kültürpark çevresindeki düzenlemelerin de tamamlandığını söyledi.