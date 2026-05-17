Son Mühür - Son dönemlerde mevsim normallerinin altında kalan yağışlar ve baş gösteren ciddi kuraklık tehlikesi nedeniyle su rezervleri kritik seviyelere gerileyen Karagöl, nihayet derin bir nefes aldı. Bölgede uzun süredir endişe yaratan çekilmenin ardından, son haftalarda etkili olan bereketli yağışlar gölün çehresini tamamen değiştirdi. Su seviyesinde yaşanan gözle görülür bu artış, başta çevre sakinleri olmak üzere saklı cenneti sıklıkla ziyaret eden doğaseverler arasında büyük bir sevinç ve rahatlama dalgası yarattı. Yağışların bereketiyle birlikte göl yatağının yeniden suyla dolması, bölgedeki ekolojik dengeyi de anında harekete geçirerek çevredeki yaban hayatına ve bitki örtüsüne adeta can suyu oldu.

Küllerinden doğdu

Özellikle kış ve bahar mevsimlerinde aldığı yağış miktarına bağlı olarak adeta küllerinden doğan Karagöl, bölgenin en hassas ve değerli ekosistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ortaya çıkan hayranlık uyandırıcı manzaraların gelecek adına son derece umut verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, gölün eski ihtişamına kavuşmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.