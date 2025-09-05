Barcelona formasıyla kariyerine devam eden dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden birinin, Polonyalı yıldıza astronomik bir sözleşme sunduğu ileri sürüldü.

100 milyon euroluk dev sözleşme

İspanyol basınından Sport gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan bir Suudi kulübü Lewandowski’ye yıllık 100 milyon Euro kazanabileceği bir teklif iletti. Bu teklif, son yıllarda Suudi kulüplerinin dünya futbolunun yıldız isimlerini transfer etme konusundaki agresif politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Lewandowski kararını verdi

Haberin detayında, 37 yaşındaki deneyimli golcünün bu cömert teklifi hiç düşünmeden reddettiği vurgulandı. Lewandowski’nin, kariyerini Avrupa’nın en üst seviyesinde sürdürmek istediği ve Barcelona formasıyla yola devam etme kararı aldığı aktarıldı.

2024/25 sezonunda inanılmaz performans

Katalan ekibi ile 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Lewandowski, rakip ağlara 42 gol göndermeyi başardı. Ayrıca 3 asist yaparak yalnızca golcü kimliğiyle değil, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle de takımına katkı verdi.

Barcelona’nın vazgeçilmez ismi

Gösterdiği performansla Barcelona’nın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Lewandowski, kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan’ın devasa tekliflerine rağmen Avrupa futbolunun zirvesinde kalmayı tercih etti.