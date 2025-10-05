Son Mühür/ Beste Temel- Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan konseri, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Organizasyonu üstlenen Atlantis Yapım, yaptığı açıklamada, “Konser, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iadeleri kısa sürede yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Williams’tan açıklama

“Live 2025” turnesi kapsamında ilk kez İstanbul’da sahne alması beklenen Robbie Williams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halk güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu. Onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.”

“Türk hayranlarımla buluşmayı çok istiyordum”

Williams, İstanbul’un BRITPOP turnesinin final durağı olarak planlandığını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık. Bu efsanevi turne serisini Türk hayranlarımın önünde sonlandırmak benim için bir hayaldi; çünkü ailemin bu harika ülke ile yakın bağları var. Bu yıl bizimle birlikte turneye katılan 1,2 milyon kişiyle aynı deneyimi yaşamak isteyen tüm İstanbullulara içtenlikle özür dilerim. Bu karar bizim kontrolümüz dışındaydı.”

Tepkiler sosyal medyada büyüdü

Williams’ın konser tarihinin, Aksa Tufanı’nın yıl dönümü olan 7 Ekim’e denk gelmesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Sanatçının 2023 yılında yaptığı bir röportajda “İsrail’de olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. İsrail’e ayak basar basmaz insanların gözündeki nezaketi görüyorum.” sözlerini kullanması da yeniden gündeme geldi.

Hayranlar hayal kırıklığı yaşadı

Robbie Williams’ın “Angels”, “Feel” ve “Let Me Entertain You” gibi hit şarkılarını canlı dinlemeyi bekleyen binlerce hayranı, konserin iptaliyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Organizasyon yetkilileri, bilet iadelerinin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.