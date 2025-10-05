Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Festivalin dikkat çeken duraklarından biri olan Galataport İstanbul, bu kez ünlü sanatçı Oğuzhan Koç’u ağırladı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Koç, enerjik performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ortasında ilginç diyalog

Konser boyunca sahnede hayranlarıyla sık sık diyalog kuran Oğuzhan Koç, performansı sırasında yaşadığı bir anla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sahne önünde duran bir seyircinin kendisini tanımadığını fark eden Koç, durumu esprili bir dille karşıladı.

"Niye önümde duruyorsun? Arkaya git"

“Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git. Öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Valla bana göz kırp seni kurtaralım” sözleriyle izleyiciye takılan Koç’un bu anları, konser alanında kahkahalarla karşılandı.

“Ceceli’yi tanıyorsun ama beni tanımıyorsun”

Oğuzhan Koç, seyirciyle arasındaki diyaloğu sürdürerek bu kez meslektaşı Mustafa Ceceli’ye gönderme yaptı. “Ceceli’yi tanıyorsun değil mi? Beni niye tanımıyorsun? Ben 20 yıldır falan ünlüyüm.” ifadelerini kullanan Koç’un sözleri hem salonda kahkahaya neden oldu hem de sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi. Kullanıcılar, Koç’un doğal tavırları ve sahne enerjisini öne çıkaran yorumlar yaptı.