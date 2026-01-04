ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlelerinin yankıları sürmeye devam ediyor. Dün gerçekleşen olay dünya kamuoyunda şok etkisi yaratırken, vatandaşlar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. ABD güçleri tarafından Venezuela hedef alınırken, Venezuela'nın başkenti Karakas başta olmak üzere bir çok nokta saldırıların hedefi olmuştu. Saldırıların devamında ise devlet başkanı Maduro ve eşinin kaçırıldığı öğrenilmişti. Maduro ve eşi kaçırılarak ülke dışına çıkartılırken, Rizeli bir esnaftan ise dikkat çeken bir tepki geldi.

"Kaymakamın ayakkabısını bile alamazsın!"

Televizyondan yaşanan gelişmeleri izleyen bir Rizeli esnaf, "Bu nasıl oluyor abi? 3 tane helikopterle git oraya Venezuela'ya devlet başkanını al. 50 tane helikopterle gelseler şu Ardeşen'e kaymakamın ayakkabısını alamazsın. Bu nasıl devlet ya? Bu nasıl oluyor ya?" ifadelerini kullandı.

Rizeli esnafın tepkisi kısa sürede yayılırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.