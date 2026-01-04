Manisa siyasetinde Şehzadeler Belediyesi ekseninde yaşanan hareketli süreç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde yol ayrımıyla sonuçlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası boşalan koltuk için yapılan seçimlerde, parti disiplinine aykırı hareket eden Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, CHP ile bağlarını tamamen kopardı. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Yıldırım, kararı beklemeden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Yıldırım'ın belediye meclisindeki görevini bağımsız olarak sürdüreceği kesinleşti.

Parti kararına rağmen gelen adaylık çıkışı

Şehzadeler Belediye Meclisi'nde düzenlenen başkanlık oylaması, CHP grubunda beklenmedik bir rekabete sahne olmuştu. Parti genel merkezinin ve yerel yönetimin belirlediği ortak adaya karşı çıkan Yenal Yıldırım, demokratik hakkını kullanacağını belirterek bireysel adaylığını açıklamıştı. Adaylık konuşmasında, "Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim; ben Yenal Yıldırım'ım ve adayım" sözleriyle siyasi tavrını net bir şekilde ortaya koyan Yıldırım, sandıkta beklediği desteği bulamamıştı. Toplamda sadece 7 oy alabilen Yıldırım, seçimi partisinin resmi adayı olan Hakan Şimşek'e karşı kaybetmişti.

"Siyaset zenginleşme aracı değildir" demişti

Yenal Yıldırım’ın bu çıkışı, siyasi geçmişindeki ilk radikal karar değil. 2025 yılının nisan ayında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, "Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" prensibini savunarak görevinden istifa eden Yıldırım, o dönemden bu yana meclis üyeliği görevine odaklanmıştı. Siyasi etiğe dair yaptığı bu vurgu ile dikkatleri üzerine çeken Yıldırım, partisinin grup kararına uymayarak girdiği son seçim yarışıyla CHP içerisindeki tüm köprüleri atmış oldu.

Disiplin süreci istifayla noktalandı

Başkanlık seçiminde sergilediği tutum, CHP yönetimince "parti hiyerarşisine ve disiplinine aykırı" olarak değerlendirildi. Bu kapsamda hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatılan Yenal Yıldırım, süreci beklemeden istifa yolunu seçti. Partisinden ayrılan Yıldırım, Şehzadeler Belediye Meclisi'nde bundan sonraki süreçte bağımsız meclis üyesi sıfatıyla yer alacak.