Son Mühür- ABD ve Güney Kore, Orta Doğu’daki gerilimin sürdüğü bir dönemde, yaklaşık 18 bin Güney Koreli askerin katılımıyla “Freedom Shield” adlı ortak askeri tatbikatın yeni aşamasını başlattı. Tatbikatın 19 Mart’a kadar sürmesi planlanıyor. ABD’nin tatbikata kaç asker gönderdiği ise resmi olarak açıklanmadı.

Kuzey Kore’den sert uyarı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, tatbikata tepki göstererek, “Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin sergilediği askeri gösteri, hayal edilemeyecek sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı. Kim, küresel güvenlik ortamının giderek zayıfladığını ve dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü belirterek tatbikatın bölgesel istikrarı olumsuz etkileyeceğini savundu.

ABD ve Güney Kore’den “Savunma amaçlı” vurgusu

Pyongyang yönetimi, ABD ve Güney Kore’nin düzenlediği ortak tatbikatları uzun süredir “işgal provası” olarak nitelendiriyor. Washington ve Seul ise tatbikatların tamamen savunma odaklı olduğunu vurguluyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikata yaklaşık 18 bin asker katıldığını belirtirken, ABD ise katılım rakamını açıklamadı.

Zamanlama tartışması ve Orta Doğu etkisi

Tatbikatın, ABD’nin Orta Doğu’daki İran ile gerilim yaşadığı bir dönemde başlatılması dikkat çekti. Güney Kore basınında, bazı askeri birimlerin geçici olarak Orta Doğu’ya kaydırıldığı yönünde iddialar yer aldı. ABD Kore Kuvvetleri (USFK) hareketlere dair yorum yapmazken, Güney Koreli yetkililer Patriot hava savunma sistemleri ve bazı ekipmanların taşınmasının iki ülkenin savunma kapasitesini ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti.

Tatbikatlarının sayısı düşürüldü

Freedom Shield, ABD ve Güney Kore’nin yılda iki kez düzenlediği komuta merkezi tatbikatlarından biri. Tatbikatın büyük bölümü bilgisayar simülasyonlarıyla yürütülürken, saha eğitimleri “Warrior Shield” ile destekleniyor. Ancak bu yıl saha tatbikatlarının sayısı geçen yılki 51’den 22’ye düşürüldü. Analistler, kapsamın azaltılmasının Kuzey Kore ile olası diplomatik temasların önünü açma amacı taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Kim Jong-un’dan nükleer uyarı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dün yaptığı açıklamada, nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu vurguladı ve ABD’ye açık bir mesaj gönderdi: “Nükleer düğme her zaman masamda. ABD topraklarının tamamı saldırı menzilimiz içinde.”