Son Mühür- ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren savaşın 11. gününde, dünya kamuoyu sarsıcı bir iddiayla çalkalanıyor. İran’ın füze saldırılarının ardından sosyal medyada hızla yayılan "Binyamin Netanyahu öldü" haberleri, Tel Aviv ve Tahran arasındaki gerilimi daha önce görülmemiş bir noktaya taşıdı. Resmi makamların sessizliği ise bilgi kirliliğini ve endişeyi artırıyor.

İran basınından çarpıcı iddia: "Netanyahu yaralandı veya öldü"

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, operasyonel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun doğrudan hedef alındığını öne sürdü. Haberde, Netanyahu’nun saldırılarda ağır yaralanmış olabileceği, hatta hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Bu iddia, özellikle sosyal medya platformlarında infiale yol açarken, İsrail tarafının konuya dair henüz yalanlama veya doğrulama yapmaması soru işaretlerini derinleştiriyor.

Iddo Netanyahu saldırısında "Ev" detayı

İddialar sadece Başbakan Netanyahu ile sınırlı değil. Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun da evine düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Aile üyelerinin hedef alınması, savaşın seyrinin hükümetin en üst kademelerine kadar ulaştığına dair yorumlara neden oluyor. Ancak İsrail hükümet sözcülerinden konuya dair resmi bir taziye veya açıklama gelmiş değil.

8 Mart’tan bu yana sessizlik

Netanyahu’nun dijital ayak izleri de "öldü mü?" sorularını tetikleyen bir diğer unsur. Netanyahu’nun X (Twitter) hesabından paylaşılan son mesaj 8 Mart tarihini taşıyor. Güney Lübnan’da şehit düşen İstihkam Sınıfı askerleri Kıdemli Üstçavuş Maher Khattar ve silah arkadaşı için yayımlanan taziye mesajından bu yana Başbakan’ın hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı. Savaşın en kritik günlerinde Netanyahu gibi aktif bir liderin 48 saati aşkın süredir sessiz kalması, spekülasyonların merkezine oturmuş durumda.

Tel Aviv’den cevap bekleniyor

Şu ana kadar ne İsrail Başbakanlık Ofisi ne de ordu kaynakları (IDF) Netanyahu’nun sağlık durumu hakkında bir bildiri yayımladı. Uluslararası ajanslar teyit arayışını sürdürürken, Tel Aviv sokaklarında ve dünya başkentlerinde gözler yapılacak ilk resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Netanyahu’nun hayatta olduğuna dair bir video kaydı veya fotoğrafın paylaşılmaması, krizin boyutuna dair şüpheleri beslemeye devam ediyor.

Tel Aviv’de son durum

Savaşın sivil cephesindeki yıkım, servis edilen son görüntülerle bir kez daha görüntülendi. Tel Aviv semaları, İran’dan fırlatılan balistik füzeler ve onları durdurmaya çalışan hava savunma sistemlerinin yarattığı alev toplarıyla aydınlanırken; halkın sığınaklara kaçtığı o dehşet anları kameralara yansıdı. İran, elindeki mühimmat stokunun en stratejik ve "en gelişmiş" olanlarının devreye sokulacağını, saldırıların dozunun çok daha ağırlaşacağını İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, 1 ton ağırlığından daha düşük hiçbir füzenin fırlatılmayacağını duyurmuştu.

İsrail'de ise Tel Aviv'de şehrin merkezine düşen şarapnel parçaları ve yankılanan patlama sesleri, bu yeni ve sert safhanın ilk işaretleri olarak yorumlanıyor.