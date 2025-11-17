Rize’de bir alışveriş merkezinin 4’üncü yıl kutlamaları kapsamında dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Yapılan ‘bebek emekleme yarışması’ ise bebeklerden çok ailelerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Aileler de efor sarfetti

Kurulan parkurda minik yarışmacıları ailelerinden biri başlangıç noktasına bırakırken, diğeri parkurun sonunda onları çeşitli yollarla kendisine doğru çekmeye çalıştı. Çocukların sevdiği oyuncaklar, eşyalar ya da sevdikleri kişilerle finişe ulaşmaları beklenirken, kimi bebek yarışmanın keyfini çıkarırken kimi de kalabalık ve alkışların etkisiyle gözyaşlarını tutamadı. Asel isimli minik yarışmacı ise bitiş çizgisine kadar geldikten sonra arkadaşlarının geride olduğunu fark edip geri dönünce, ortaya çıkan bu anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.