Son mühür - Balıkesir’de peş peşe depremler yaşandı. AFAD’ın verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan depremler saat 03.07’de 3.7, 03.17’de ise 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

İlk depremin yerin 7 kilometre derinliğinde, on dakika sonra gerçekleşen ikinci depremin ise 6 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. İlçede ve çevre bölgelerde kısa süreli paniğe yol açan sarsıntılarla ilgili, ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.