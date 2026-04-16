Zehra Çilingiroğlu'nun nişanlısı Mürsel Kaya kimdir sorusu, evlilik haberlerinin yayılmasıyla birlikte aramalarda yükselen bir başlık haline geldi. Kaya, sadece bir iş insanı değil; aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasette de aktif bir isim. İlişkisini uzun süre kameralardan uzak yürüten çiftin nişanlanma haberi, bu çift profille daha da dikkat çekti.

Mürsel Kaya kimdir?

Tam adı M. Mürsel Kaya olan iş insanı, Gümüşhane kökenli. Kariyerine Nuh Çimento'da başlayan Kaya, sektörün önemli oyuncularından biri olan bu şirkette sahaya çıktı. Sonrasında Aşkale Çimento Grubu'nda üst düzey görevler üstlendi. Üretim, bakım ve kalite alanlarında yöneticilik yaptı. Yani çimento sektörünün teknik taraftaki yüzü olarak yıllarca tecrübe biriktirdi.

Şu anda İstanbul merkezli konut ve altyapı projelerinde faaliyet gösteriyor. İnşaat ve çimento sektöründeki çalışmalarıyla tanınan bir isim. Sektördeki ağı ve uzun yıllara dayanan tecrübesi, onu iş dünyasının takip ettiği isimlerden biri haline getirmiş.

Mürsel Kaya hangi partide, siyasi kariyeri nasıl?

Kaya'nın iş kimliği kadar siyasi kimliği de dikkat çekiyor. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. İstanbul siyasetinde aktif bir figür olmasına rağmen özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih etmiş bir isim. Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini de uzun süre bu çizgide yürütmüşlerdi.

Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya ne zaman tanıştı?

Çiftin birlikteliği yaklaşık dört yıl öncesine uzanıyor. Bodrum'da üç yıl önce tatilde kameralara yansıdıklarında ilişkileri ilk kez magazin gündemine taşınmıştı. O günden bu yana ilişkiyi gözlerden uzak tutan ikili, arada sırada birlikte fotoğraflarla gündeme geldi ama asla çift olarak podyumlara çıkmadı. Medyayla fazla haşır neşir bir ilişki olmadı.

Dört yıllık birlikteliğin en somut sonucu ise sahilde yapılan sürpriz evlilik teklifi oldu. Zehra Çilingiroğlu'nun yakın çevresiyle paylaştığı bilgilere göre teklif hem çok özel hem de ikilinin tarzına uygun şekilde, gösterişten uzak bir ortamda gerçekleşti.

Düğün ne zaman, çift yazın evlenecek mi?

Çiftin yazın evlenmeyi düşündüğü kulislere yansıyan bilgiler arasında. Tarih net değil ama sezon kesin. Hülya Avşar'ın kızının evliliği olduğu için düğünün cemiyet hayatının en çok konuşulan organizasyonlarından biri olması bekleniyor.

Zehra Çilingiroğlu modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki etkin varlığıyla da genç kuşak ünlüleri arasında yer alıyor. Mürsel Kaya ile evliliği, onun hayatında da yeni bir sayfa açacak.