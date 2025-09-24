Son Mühür- İnci Taneleri dizisinde “Nusret” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında rol arkadaşı Sera Kutlubey ile yaşadığı birlikteliği noktalamıştı.

Dizide “Nehir” karakterini canlandıran Kutlubey ile ilişkisini bitiren oyuncu, kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni sevgilisi Aybüke Albere

Başarılı oyuncu, gönlünü bu kez genç şarkıcı Aybüke Albere’ye kaptırdı. Çift, birlikte çekilen samimi kareleriyle aşklarını duyurdu. Kocaoğlu’nun sevgilisini kucağına alarak verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Arkadaşlıktan aşka

İkilinin ilişkisinin temeli uzun yıllara dayanan dostluklarına uzanıyor. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Kocaoğlu ve Albere’nin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Çiftin bu süreçte birbirlerine daha çok vakit ayırdığı ve duygularını netleştirdikleri ifade ediliyor.

Neşeli halleri objektiflere yansıdı

Rıza Kocaoğlu’nun yeni aşkıyla verdiği pozlarda oldukça mutlu ve keyifli olduğu dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yüzündeki gülümseme ve samimi tavırları, magazin gündeminde büyük ilgi topladı.