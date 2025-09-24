Son Mühür- Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan aile içi anlaşmazlık, mahkeme koridorlarına taşındı. Tapu devri nedeniyle başlayan gerginlik, tehdit iddiaları ve banka borçlarıyla büyüyerek iki kardeşi karşı karşıya getirdi.

22 yıllık menajerlik ilişkisi sona erdi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun yıllar birlikte çalıştığı ağabeyi Ercan Deniz ile profesyonel bağlarını kopardı. Bu ayrılığın ardından taraflar arasındaki aile içi huzursuzluk giderek derinleşti.

Tapu iptali davası açıldı

İddiaya göre, Özcan Deniz kendisine ait bir taşınmazı güven ilişkisi nedeniyle ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Ancak yıllar sonra tapuyu geri almak isteyen sanatçı, İstanbul’da tapu iptali davası açtı. Bu hamleyle iki kardeşin arası tamamen açıldı.

Tehdit ve hakaret iddiaları

Ercan Deniz’in kardeşine ölüm tehdidinde bulunduğu, Özcan Deniz’in eşine de hakaret ettiği öne sürüldü. Yaşananların ardından sanatçı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ağabeyi hakkında tedbir kararı aldırdı.

Tedbir kararı yeniden masada

Süreç devam ederken tedbir kararının süresi doldu. Bunun üzerine Özcan Deniz, eşi Samar ve çocuğunun güvenliği için mahkemeye yeniden başvurdu. Aile Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde yeni kararını açıklaması bekleniyor.