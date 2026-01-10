Son Mühür/Merve Turan- İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, basının halkın doğru ve hızlı bilgiye erişim hakkının sağlanmasındaki rolü “demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri” olarak nitelendirildi.

Gazetecilerin zorlu koşulları hatırlatıldı

İYİ Parti İzmir mesajında, gazetecilerin çoğu zaman baskı ve tehditler altında çalıştığına dikkat çekildi. Meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan basın mensuplarının, ifade özgürlüğü ve hukuk devletinin korunmasında temel rol oynadığı ifade edildi.

Meslektaşlara başarı ve güvenlik dileği

Mesajın devamında, görevleri sırasında hayatını kaybeden basın emekçileri saygıyla anılırken, çalışan gazetecilere güvenli, özgür ve başarılı bir çalışma hayatı dilendi.

Saygı ve takdir mesajı

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı mesajını, basın emekçilerinin toplum için üstlendiği kritik rolü vurgulayarak tamamladı.