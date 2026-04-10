Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğal yapısı, son yıllarda ekonomik değeri giderek artan bir meyveye ev sahipliği yapıyor. Halk arasında dağ çileği olarak bilinen koca yemiş, uluslararası pazarda “Yumberry” adıyla öne çıkıyor. Özellikle Çin ve İngiltere’de hem mutfak hem de kozmetik sektöründe kullanılan bu meyve, kısa sürede geniş bir alıcı kitlesine ulaşmış durumda.

Bölgenin nemli ve serin iklimine uyum sağlayan koca yemişin en dikkat çeken yönlerinden biri, doğada kendiliğinden yetişebilmesi. Bu durum üretim maliyetlerini düşürürken, ürünün ticari değerini artırıyor. Öte yandan doğru paketleme ve pazarlama ile birleştiğinde üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geliyor.

Uluslararası pazarda yoğun talep görüyor

Koca yemişin ihracat potansiyeli her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Avrupa ve Asya pazarlarında taze meyve olarak satılan ürünün kilosu, yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor. Sadece gıda olarak değil, aynı zamanda ilaç ve kozmetik sektörlerinde de ham madde olarak değerlendirilmesi talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Yurt dışındaki lüks market zincirlerinde dikkat çeken fiyatlarla raflara çıkan bu meyve, Türkiye’deki girişimcilerin de ilgisini çekmiş durumda. Bölgedeki üreticiler için bu durum yeni bir fırsat kapısı olarak görülüyor.

Sağlık açısından güçlü bir içerik sunuyor

Koca yemişin öne çıkmasındaki bir diğer neden ise sahip olduğu besin değeri. İçeriğinde bulunan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği ifade ediliyor. Ayrıca antioksidan yapısı sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruduğu belirtiliyor.

Ağız içi yaralar ve diş eti sorunlarına karşı doğal bir destek olarak değerlendirilen bu meyve, alternatif tıp alanında da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, yaşlanma karşıtı etkileriyle kozmetik sektöründe de kendine yer buluyor. Bu özellikleriyle adeta doğal bir eczane gibi görülüyor.

Farklı sektörlerde geniş kullanım alanı bulunuyor

Koca yemiş, çok yönlü kullanım imkanıyla öne çıkıyor. Gurme mutfaklarda özel bir meyve olarak değerlendirilen ürün, aktarlarda ise farklı şekillerde tüketiciye sunuluyor. Öğütülerek bal ile karıştırılan hali “şifa macunu” olarak satılırken, kurutulan yaprakları ise çay olarak tüketilebiliyor.

Ayrıca reçel, marmelat ve meyve suyu üretiminde de kullanılan koca yemiş, bu alanlarda “premium” ürünlerin ana maddeleri arasında gösteriliyor. Bu çeşitlilik, meyvenin ekonomik değerini daha da artırıyor.

Üretici için yeni bir kazanç kapısı olabilir

Koca yemişin doğal ortamda yetişmesi ve yoğun bakım gerektirmemesi, üreticiler için önemli bir avantaj sağlıyor. İlaçlama ve yoğun gübreleme gerektirmemesi maliyetleri düşürürken, elde edilen kazancı artırıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu meyvenin henüz tam anlamıyla yaygın üretime geçmemiş olması. Bu durum, erken harekete geçen üreticiler için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Bölgede bu ürüne yönelik ilginin artmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde daha fazla yatırımın yapılması bekleniyor.