Son Mühür- Gazeteci Serdar Cebe, Zarrab’ın adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdikten sonra Netflix ile anlaşmaya vardığını ileri sürmüştü.

Bu gelişme, hem siyaset hem de magazin dünyasında uzun süre gündemden düşmeyen Zarrab’ın yeniden tartışılmasına yol açtı.

Netflix: “Böyle bir plan yok”

İddialar üzerine Netflix kaynakları Haberler.com’a konuştu. Yapılan açıklamada, “yurtiçi veya yurtdışında böyle bir planın bulunmadığı” ifade edilerek belgesel iddiaları net bir şekilde reddedildi.

Reza Zarrab kimdir?

1983 doğumlu ve İran asıllı olan Zarrab, çocukluğunu Türkiye’de geçirdi. Azerbaycan’da eğitim gören Zarrab, genç yaşlarda ticarete atıldı.

Türkiye’de şarkıcı Ebru Gündeş ile yaptığı evlilik, aldığı lüks hediyeler ve iş dünyasındaki bağlantılarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 2013’teki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınsa da kısa süre sonra serbest bırakıldı.

ABD’de tutuklanma süreci

Zarrab, 2016’da ABD’de gözaltına alındı. İran’a yönelik yaptırımların delinmesi davasında sanık olarak yargılandı.

Daha sonra tanık konumuna geçen iş insanı, Hakan Atilla davasında verdiği ifadeler ile kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Adını değiştirdi

Tahliye sonrası ismini Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab, Florida’da at yetiştiriciliği üzerine şirket kurarak yeni bir hayat kurdu. Ancak hakkında çıkan Netflix belgeseli iddiaları, geçmişine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.