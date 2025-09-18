Son Mühür- Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile müzisyen eşi Levent Dörter’in evliliklerinde kriz yaşadığı iddiaları gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Sosyal medyadaki takipten çıkma hamleleri, taşınma paylaşımları ve imalı mesajlar çiftin ayrılığın eşiğinde olduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.

Doğum günü paylaşımıyla dedikodulara nokta

Gündemdeki ayrılık söylentilerini boşa çıkaran hamle ise Dilan Çıtak’tan geldi. Şarkıcı, eşi Levent Dörter’in doğum gününde romantik bir video paylaşarak ona olan sevgisini dile getirdi.

Çıtak paylaşımında, “Ben seni çok seviyorum ama… İyi doğmuşsun da benim beyim olmuşsun. Beni hep böyle çok güzel sev, söz mü?” ifadelerini kullandı. Bu sözler, çiftin ilişkilerine yeniden şans verdiğinin göstergesi oldu.

Sekiz yıllık aşk evlilikle taçlanmıştı

Çıtak ve Dörter, 2022 yılında nikâh masasına oturmuş ve sekiz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Son haftalarda gündeme gelen boşanma iddiaları çiftin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratırken, doğum günü sürprizi ikilinin krizleri aşıp barıştığını ortaya koydu.