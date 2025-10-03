Son Mühür- BKM imzalı İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finali yapmış ve izleyicilerine duygu dolu anlar yaşatmıştı. Perşembe akşamlarına damga vuran dizi, yeni sezon tarihi açıklanmadığı için merak konusu haline geldi.

Yeni bölümler neden gecikti?

Fenomen dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesinin nedeni ortaya çıktı. Başrol oyuncusu ve senarist Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı “Organize İşler Karun Hazinesi” projesi nedeniyle çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İnci Taneleri’nin ocak ayında sete çıkacağını ve şubat ayında ekrana döneceğini belirtmişti.

İki oyuncu diziye veda etti

Yeni sezona hazırlık sürecinde diziden iki önemli isim ayrıldı.

Bora Cengiz, dizide hayat verdiği Arcan karakteriyle ekibe veda etti.

Gülenay Kalkan ise Mahun rolüyle izleyicilere veda eden diğer isim oldu.

Bu ayrılıklar, dizinin yeni bölümlerinde senaryoda önemli değişiklikler olacağının sinyalini verdi.