Son Mühür- ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Bir gün sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. Barım’ın cezaevine dönmesi beklenirken, sağlık sorunları nedeniyle sürece geçici olarak ara verilmişti.

Amerikan Hastanesi’nde polis gözetiminde tedavi

Gazete Oksijen’in haberine göre, Ayşe Barım İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde tedavi altında bulunuyor.

Doktorunun raporuna göre Barım’ın planlanan tetkikleri yapılmadan taburcu edilmesi mümkün değil. Bu nedenle Barım’ın hastane süreci polis nöbeti eşliğinde devam ediyor.

Kalp endoskopisi hayati önem taşıyor

Barım’ın hastanede kalmasının nedeni, Transözofageal Ekokardiyografi adı verilen tıbbi işlem. Kamuoyunda “kalp endoskopisi” olarak bilinen bu işlemde kalp içeriden görüntüleniyor ve tedavi yöntemi belirleniyor. Doktorlar, bu tetkikin yapılmasının Barım’ın sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Yeniden tutuklama gerekçesi ortaya çıktı

Barım hakkındaki yeniden tutuklama kararının gerekçesi de netleşti. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, 26. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararında Barım’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunu esas aldı.

Ancak 27. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı raporun cezaevinde kalmasına engel teşkil etmediğini belirterek yeniden tutuklama kararı verdi.