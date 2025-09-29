Son Mühür- Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ın paylaştığı “Can Borcu” dizisi için final kararı verildi. NTC Medya imzası taşıyan yapım, ekranlara 28. bölümde veda edecek.

Dün akşam yayınlanan 26. bölümün reyting sonuçları, dizinin geleceğini belirleyen en önemli etken oldu. Tüm kişiler kategorisinde 2.60 reytingle 5. sırada, AB’de 1.31 reytingle 12. sırada ve ABC1’de 1.85 reytingle 8. sırada yer alan dizi, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.

Final kararı ekibe duyuruldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; reytinglerdeki düşüş nedeniyle alınan final kararı bu sabah dizi ekibiyle paylaşıldı.

Prodüksiyon şirketi NTC Medya, iki bölüm sonra ekran yolculuğunu noktalayacak yapım için resmi süreci başlattı.

Beklenen istikrarı sağlayamadı

“Can Borcu” dizisinin yönetmenliğini Hülya Bilban üstleniyor. Senaryosunu ise İlker Arslan ve Barış Erdoğan kaleme alıyor. Drama türündeki yapım, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen beklenen istikrarı sağlayamadı.

İzleyiciye son iki bölüm

Dizi, yayınlanacak 27. ve 28. bölümlerinin ardından ekranlara veda edecek. Bu süreçte hikayenin nasıl sonlandırılacağı ve karakterlerin akıbeti izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.