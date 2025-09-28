Hermione Granger rolüyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Emma Watson, çocuk yaşta başladığı Harry Potter serisinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 12 yıl boyunca aynı ekip ile çalıştığını hatırlatan Watson, bu süreçte seti adeta bir aile ortamı gibi gördüğünü belirtti.

“Sete arkadaşlık bulmaya gidiyordum”

Watson, serinin ardından Hollywood projelerine geçtiğinde yaşadığı büyük hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

“Harry Potter’da edindiğim bir beklenti vardı: Çalıştığım insanların ailem olacağına ve ömür boyu dost kalacağımıza inanıyordum. Ben sete arkadaşlık bulmaya gidiyordum. Bu, Harry Potter dışında ve Hollywood’da çok acı verici bir deneyimdi, kemik kırıcı derecede acı verici.”

Hollywood’daki farklı bakış açısı

Podcast yayınında konuşan Watson, Hollywood’daki çalışma anlayışını eleştirdi. İnsanların sektöre farklı bir gözle baktığını söyleyen oyuncu, şunları ifade etti:

“Onlar, ‘Bu benim fırsatım. Bu benim rolüm. Bundan ne elde edebilirim? Kendime odaklıyım. Bu benim işim. Bu benim kariyerim’ düşüncesiyle geliyorlar. Ben o bakış açısında değildim.”

“Hâlâ kırılacak bir şeyim kalmış”

2019’da rol aldığı Little Women filminden bu yana oyunculuğa ara veren 35 yaşındaki Watson, tüm bu hayal kırıklıklarına rağmen duygularının hâlâ canlı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yaşadıklarının kendisini hâlâ etkilediğini belirterek, “Bir şekilde bununla gurur duyuyorum çünkü demek ki hâlâ kırılacak bir şeyim kalmış” ifadelerini kullandı.