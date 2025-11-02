Son Mühür- Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güller ve Günahlar” dizisi, cumartesi akşamına damgasını vurdu. Yayınlandığı saat diliminde açık ara farkla birinci olan yapım, izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin hem yeni bölümü hem de özeti, yüksek izlenme oranlarına ulaşarak sosyal medyada da gündem oldu.

Gönül Dağı istikrarını koruyor

TRT 1’in sevilen yapımı “Gönül Dağı”, reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uzun soluklu hikayesi ve samimi karakterleriyle izleyiciyle güçlü bir bağ kuran dizi, bu haftayı da istikrarlı bir performansla tamamladı.

Ana haber bültenleri yine güçlü

NOW kanalında yayınlanan “Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu”, güncel konulara yaklaşımı ve gündemi yakalayan içeriğiyle izleyicilerden tam not aldı. Kanal D’nin “Kanal D Ana Haber” ve Show TV’nin “Show Ana Haber” bültenleri de yüksek izlenme oranlarıyla akşam kuşağında öne çıkan yayınlar arasında yer aldı.

Aynadaki Yabancı dikkat çekti

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Aynadaki Yabancı” dizisi, güçlü oyunculukları ve gerilim dolu senaryosuyla izleyici ilgisini korumayı başardı. Düşük reytingli haftalarda bile istikrarlı bir izlenme grafiği çizen yapım, bu hafta da adını üst sıralara yazdırdı.

MasterChef Türkiye listede yer aldı

TV8’in uzun soluklu yarışması “MasterChef Türkiye”, eğlenceli formatı ve heyecan dolu bölümleriyle cumartesi akşamının popüler programlarından biri oldu. Jüri değerlendirmeleri ve yarışmacı performansları, izleyicilerin ilgisini ekran başında tuttu.