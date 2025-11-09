Son Mühür- Televizyon sektörü yeni sezonla birlikte büyük bir reyting krizi yaşıyor. Birçok yapım, beklenen izleyici desteğini alamadığı için ekrana veda ediyor. Son olarak sevilen oyuncuları bir araya getiren “Aynadaki Yabancı” dizisi de bu dalgadan nasibini aldı.

Beklentinin altında kalan reytingler final getirdi

Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrolünde yer aldığı, MF Yapım imzalı "Aynadaki Yabancı" için erken final kararı çıktı.

Kulislerde 12 bölüme kadar devam edeceği konuşulan dizinin dün yayınlanan bölümünde reytingler beklenenden oldukça düşük gelince yapım ekibi acil bir değerlendirme sürecine girdi.

Artan maliyetler, düşük reytingler ve daha fazla zarar oluşmaması için diziye 7. bölümde nokta konulması kararlaştırıldı.

Aynadaki Yabancı 7. bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; planlanan bölüm sayısı düşürülerek final kararı kesinleşti. Dizinin hikayesi 7. bölümle birlikte sona erecek.

Bu karar, hem yapım şirketi hem de dizinin takipçileri için sürpriz oldu. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu nedeniyle yapımın uzun soluklu olması bekleniyordu.

Bu sezon final yapan dizi sayısı 3’e yükseldi

Dizilerdeki reyting düşüşü bu sezon peş peşe final kararlarını beraberinde getirdi. “Aşk ve Gözyaşı” ile “Ben Onun Annesiyim” dizilerinden sonra, “Aynadaki Yabancı” da erken veda eden projeler arasına katıldı.

Sektörde artan işçilik ve prodüksiyon maliyetleri, rekabetin yoğunlaşması ve izleyici alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle birçok yapım için risk büyümüş durumda.