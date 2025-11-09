Son Mühür- 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir televizyon programında geçmiş evliliklerine dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Erbil’in açıklamalarının ardından özel hayatında yeni bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

“Genetik sanırım… Bütün eşlerimi aldattım”

Erbil, yıllardır konuşulan özel hayatına ilişkin net ifadeler kullanarak tüm eşlerini aldattığını açıkladı. Ünlü şovmen, samimi itiraflarını şu sözlerle dile getirdi:

“Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım.”

“Keşke onu bırakmasaydım”

Şovmen, itiraflarının ardından isim vermeden eski eşlerinden biri için duyduğu pişmanlığı şu sözlerle aktarmıştı:

“Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedi. Tabii diğerleri düşündü anlamına gelmiyor bu.”

Canlı yayında eşine seslendi: “Özür diliyorum”

Hürriyet’te yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarının ardından, geçen ağustos ayında evlendiği Gülseren Ceylan’ın evi terk ettiği iddia edildi. Krizin büyümesi üzerine Erbil, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla eşine seslendi.

Erbil, Ceylan’a olan duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Şu anda ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim, o anlık bir şeydi.”